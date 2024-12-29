سياسة
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صحيفة: نظام الأسد المنهار استجوب طفلاً يبلغ 12 عاماً وعرضه على محكمة
كشفت وثائق حصلت عليها وحللتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية تفاصيل عن جهاز مخابرات نظام بشار الأسد المخلوع بسوريا، أبرزها تعرّض طفل في الـ12 من عمره للاستجواب.
صحيفة: نظام الأسد المنهار استجوب طفلاً يبلغ 12 عاماً وعرضه على محكمة
الوثائق كشفت أن طفلاً يبلغ 12 عاماً جرى استجوابه بعد شكوى قدمها معلمه ضده لأنه مزق صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد / صورة: AA
29 ديسمبر 2024

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، أنها دخلت 4 قواعد استخباراتية في مدينة حمص (وسط)، وتمكنت من الوصول إلى وثائق استخباراتية تتعلق برئيس البلاد المخلوع بشار الأسد، وأنها حللتها.

وشبّه تحليل الصحيفة البريطانية نظام الأسد بجهاز الاستخبارات الألماني الشرقي السابق "ستازي"، من حيث طريقة تعامله مع الموقوفين والمتهمين.

وكشفت الوثائق أن طفلاً يبلغ من العمر 12 عامًا جرى استجوابه بعد شكوى قدّمها معلّمه في المدرسة ضده، لأنه مزّق صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد ورماها في القمامة.

ورغم تأكيد الطفل أنه لم يلاحظ الصورة على الورقة، وثبوت براءته بعد التحقيق مع عائلته، إلا أنه مثُل أمام المحكمة بعد 4 أيام من التحقيق معه.

كما كشفت الوثائق عن تعرض المعتقلين للتعذيب على يد النظام، بعد حبسهم في زنازين انفرادية.

واحتفظ النظام، حسب الصحيفة، بعديد من السجلات عن الأشخاص الذين يشتبه بهم، حتى لو كانوا يعملون لصالحه، ووصفت السجلات التي حصل عليها النظام من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وملاحقة المشتبه بهم مباشرة، بأنها "شاملة بشكل لا يصدق".

وتضمنت هذه السجلات تفاصيل مثل مكان تصليح سيارة أحد المشتبه بهم لسيارة والدته، وزيارات مشتبه به آخر المنتظمة لأقاربه.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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