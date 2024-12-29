سياسة
2 دقيقة قراءة
كازاخستان: سنرسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية إلى البرازيل
أعلنت وزارة النقل في كازاخستان، الأحد، أنها سترسل الصندوقين الأسوَدين لطائرة الركاب الأذربيجانية المنكوبة إلى البرازيل لفك تشفيرهما.
كازاخستان: سنرسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأذربيجانية إلى البرازيل
كانت الطائرة تقل 62 راكباً و5 من أفراد الطاقم 37 من الركاب نجا منهم 29 شخصاً / صورة: AP
29 ديسمبر 2024

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه وفقاً للمادة 13 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، فإن الدولة التي تجري التحقيق في حادث ما، توفر إمكانية قراءة مسجلات الرحلة وتقرر في أي دولة سيجري قراءة الصندوقين الأسودين وفك تشفيرهما.

وأكد البيان، أن كازاخستان صادقت على الاتفاقية في عام 1992، وهي عضو في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وقررت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة الأذربيجانية برئاسة وزير النقل مارات كاراباييف إرسال مسجلات الرحلة (الصندوقين الأسودين) إلى مركز التحقيق في حوادث الطيران والحماية منها في البرازيل، وهي بلد المنشأ للطائرة "إمبراير"، حسب ما ذكر البيان.

وأوضح البيان، أن المركز البرازيلي لديه مختبر معتمد يمكنه قراءة الصندوقين الأسودين، وأن هذه القضية تخضع لإشراف مباشر من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

والجمعة، أعلن المدعي العام في مدينة أكتاو الكازاخستانية أبيلايبك أورداباييف، العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان.

والسبت، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن "الحادث المأساوي" الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط طائرة ركاب أذربيجانية بكازاخستان.

والأحد، قال علييف، في تصريح للتليفزيون الأذربيجاني الرسمي، إنه يتعين على روسيا دفع تعويضات لباكو، جراء تسببها في سقوط الطائرة الأذربيجانية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين أذربيجانيين رفيعي المستوى أن طائرة الركاب الأذربيجانية تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكبا في حادث تحطم الطائرة الذي وقع، الأربعاء، بينما كانت تقوم برحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني.

وكانت الطائرة تقل 62 راكباً و5 من أفراد الطاقم، 37 من الركاب مواطنون أذربيجانيون، و16 روس، و6 كازاخستانيون، و3 قرغيزيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us