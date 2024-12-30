سياسة
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الاحتلال يعترف بمقتل 40 عسكرياً خلال معارك شمال غزة منذ أكتوبر الماضي
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بمقتل 40 عسكرياً إسرائيليا منذ بدء عملية الإبادة المركزة والمستمرة في محافظة شمال غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الاحتلال يعترف بمقتل 40 عسكرياً خلال معارك شمال غزة منذ أكتوبر الماضي
ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 824 عسكرياً / صورة: AP
30 ديسمبر 2024

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، عبر منصة إكس أن "40 عسكرياً، بين ضابط وجندي، قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، في أكتوبر الماضي".

وجاء كشف الجيش عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلانه، في وقت سابق الأحد، مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.

وارتفع بذلك، حسب معطيات الجيش، عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة بغزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 824 عسكرياً.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

فيما أصيب 5 آلاف و541 عسكرياً إسرائيلياً، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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