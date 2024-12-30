وقال جو جونغ-وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية، للصحفيين إنّ "101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حالياً في كوريا الجنوبية. لذلك فإنّنا ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800".

من جهتها، أصدرت هيئة الطيران الكورية الجنوبية أمراً بوقف طيران جميع الطائرات من طراز بوينغ 737-800 وإجراء فحوص سلامة عليها للتأكد من عدم وجود خلل في تصنيعها يتعلق بالآلية الهيدروليكية لإنزال العجلات، وذلك بعد كارثة تحطم الطائرة.

والأحد، لقي 179 شخصاً مصرعهم في تحطّم طائرة ركاب في أثناء هبوطها في مطار موان، آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصاً، في حادث لم ينجُ منه سوى شخصين، ورجّحت السلطات أن يكون نتيجة اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

والطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، دخلت الخدمة عام 2009 بحسب موقع فلايتردار المتخصص، وقد تحطمت في أثناء هبوطها. وكانت شركة بوينغ أعلنت في بيان أنها على اتصال بشركة طيران جيجو المالكة للطائرة المنكوبة و"مستعدّة لتقديم الدعم لها".

وهذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران جيجو التي تأسست في 2005 وتعتبر من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

وحوادث الطيران المميتة نادرة في كوريا الجنوبية، وأبرزها تحطم طائرة من طراز بوينغ 767 عائدة إلى الخطوط الجوية الصينية قرب مطار بوسان في 15 أبريل/نيسان 2022، ما أدى إلى مقتل 129 شخصاً.