سياسة
3 دقيقة قراءة
غرق خيام النازحين والموت من البرد.. وجه آخر لمعاناة الإبادة في غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء في صفوف النازحين الذين اضطروا إلى العيش في الخيام بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، ليصل إلى سبعة، بينهم ستة أطفال وممرض.
غرق خيام النازحين والموت من البرد.. وجه آخر لمعاناة الإبادة في غزة
بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر والعواصف. / صورة: AA
30 ديسمبر 2024

وأوضح مدير المكتب إسماعيل الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول أن الضحايا استشهدوا في الأيام الأخيرة نتيجة موجات الصقيع، مشيراً إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون زادت المخاطر عليهم مع استمرار الظروف الجوية القاسية.

وأكد الثوابتة في بيان صحفي أن المكتب الحكومي حذر مراراً من المخاطر المحتملة التي قد تطرأ بسبب المنخفضات الجوية وفصل الشتاء، خصوصاً في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من إبادة مستمرة منذ أكثر من 15 شهراً. وأضاف أن الخيام التي اضطر النازحون إلى الإقامة فيها لا توفر الحماية الكافية ضد برودة الشتاء أو موجات الصقيع القاسية.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إلى جانب الدول التي تدعم وتشارك في الإبادة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في القطاع. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة، وتوفير الدعم اللازم لسكان غزة.

وفي ذات السياق أفادت بلدية محافظة غزة اليوم الاثنين بأن النازحين يعانون من ظروف مأساوية في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، مشيرة إلى نقص الإمكانيات وغياب بدائل الإيواء.

ولفتت إلى أن الأمطار والعواصف أدت إلى تفاقم الوضع، خصوصاً مع الأضرار الكبيرة في شبكات الصرف الصحي نتيجة القصف الإسرائيلي، مناشدة المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة سكان غزة وتقديم الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.

ومساء الأحد، تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة ضرب الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، ضمن إمعان الجيش بالإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us