وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة إكس إن الضابط من لواء جفعاتي قد تعرض لإصابة بالغة خلال المعارك يوم الأحد. وأضاف البيان أن الضابط نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 40 ضابطاً وجندياً خلال معارك شمال غزة منذ بدء عملية الإبادة المركزة في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع بذلك، حسب معطيات الجيش، عدد قتلاه منذ بدء الحرب على غزة إلى 824 عسكرياً، بينهم 392 بالمعارك البرية داخل القطاع، فيما قُتل الباقي بالضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

وأصيب 5 آلاف و541 عسكرياً إسرائيلياً، بينهم 2501 بالمعارك البرية في غزة، وذلك وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​