وأكّد الرئيس أردوغان في الاتصال أهمية تأسيس دولة سورية تعيش فيها المجموعات العرقية والدينية المختلفة جنباً إلى جنب في سلام بما يضمن وحدة البلاد.

وشدد على أن تركيا لا يمكنها قبول تنظيم PKK/YPG الإرهابي الناشط في سوريا بوصفه ممثلاً للأكراد في المنطقة، أو طرفاً في الحوار.

وحذر الرئيس أردوغان من محاولة استغلال تنظيم داعش الفوضى في المنطقة، ومن استغلال إسرائيل الوضع الراهن لعرقلة العملية الجديدة في سوريا، مشدداً على ضرورة منع كليهما من فعل ذلك.

وتابع الرئيس أردوغان أيضاً أن تركيا ستواصل بذل جهودها لإنهاء المجازر المستمرة في فلسطين في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.