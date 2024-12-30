سياسة
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أردوغان وبن زايد يبحثان مستجدات فلسطين وضرورة بناء دولة سورية موحدة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والمستجدات في سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية ودولية، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر منصة إكس.
أردوغان وبن زايد يبحثان مستجدات فلسطين وضرورة بناء دولة سورية موحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / صورة: AA
30 ديسمبر 2024

وأكّد الرئيس أردوغان في الاتصال أهمية تأسيس دولة سورية تعيش فيها المجموعات العرقية والدينية المختلفة جنباً إلى جنب في سلام بما يضمن وحدة البلاد.

وشدد على أن تركيا لا يمكنها قبول تنظيم PKK/YPG الإرهابي الناشط في سوريا بوصفه ممثلاً للأكراد في المنطقة، أو طرفاً في الحوار.

وحذر الرئيس أردوغان من محاولة استغلال تنظيم داعش الفوضى في المنطقة، ومن استغلال إسرائيل الوضع الراهن لعرقلة العملية الجديدة في سوريا، مشدداً على ضرورة منع كليهما من فعل ذلك.

وتابع الرئيس أردوغان أيضاً أن تركيا ستواصل بذل جهودها لإنهاء المجازر المستمرة في فلسطين في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي
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