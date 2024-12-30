وأدت الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى، إلى إخراج آخر مرفق طبي رئيسي في شمال القطاع المدمّر، عن الخدمة وإفراغه من مرضاه، حسبما أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "أصبحت المستشفيات في غزة مجدداً ساحة قتال، والنظام الصحي يقبع تحت تهديد حاد"، وأضاف: "مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بات خارج الخدمة بعد الغارة، والإخلاء القسري للمرضى والطاقم واحتجاز مديره. نطالب بالإفراج الفوري عنه".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى كمال عدوان، بمحافظة شمال قطاع غزة حسام أبو صفية.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الى أن مرضى "كمال عدوان" نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكداً أن الأخير غير قادر على توفير الرعاية كما يجب.

وأوضح: "في ظل الفوضى القائمة في شمال غزة، أوصلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها اليوم، مستلزمات طبية ومستلزمات نظافة أساسية، إضافةً الى الغذاء والمياه، إلى المستشفى الإندونيسي، ونقلت 10 مرضى في حالة جرحى إلى مجمع الشفاء الطبي".

وحضّ إسرائيل "على أن تضمن توفير حاجاتهم وحقوقهم في الرعاية الصحية"، وأفاد بأن 7 مرضى و15 من مقدمي الرعاية وأفراد الطاقم الصحي لا يزالون في المستشفى الإندونيسي الذي تعرّض لـ"أضرار بالغة... ولا قدرة لديه على توفير الرعاية".

وأشار إلى أن "المستشفى الأهلي ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في مدينة غزة تعرّضا أيضاً لهجمات اليوم، وكلاهما تضرَّر"، مجدِّداً الدعوة إلى "وقف الهجمات على المستشفيات. الناس في غزة يحتاجون إلى الرعاية الصحية. والعاملون في المجال الإنساني يحتاجون إلى الوصول إلى تأمين المساعدة الصحية".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف المنشآت الصحية في القطاع وقصف وحصار المستشفيات، فضلاً عن منع دخول المستلزمات الطبية، لا سيما في مناطق الشمال التي اجتاحها مجدداً في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كان آخر اعتداءات الاحتلال على المنظومة الصحية في غزة اقتحام مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، ومدير المستشفى، أبو صفية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.