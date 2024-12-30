وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان: "اليوم، أعلن تقديم مساعدة أمنية قدرها 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه يريد إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية في "أقرب وقت ممكن"، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس إلى "وقفٍ فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ووسط مخاوف من تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في ظل الإدارة الجديدة، أبدت كييف استعداداً لإجراء مفاوضات سلام مع موسكو.