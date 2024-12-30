سياسة
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قبل تنصيب ترمب.. بايدن يعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلنت واشنطن، اليوم الاثنين، تقديم حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك قبل شهر من تنصيب دونالد ترمب رئيساً، المقرر في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
قبل تنصيب ترمب.. بايدن يعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
الرئيس الأمريكي يعلن تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار / صورة: Reuters
30 ديسمبر 2024

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان: "اليوم، أعلن تقديم مساعدة أمنية قدرها 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه يريد إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية في "أقرب وقت ممكن"، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس إلى "وقفٍ فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ووسط مخاوف من تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في ظل الإدارة الجديدة، أبدت كييف استعداداً لإجراء مفاوضات سلام مع موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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