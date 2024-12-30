سياسة
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وفد خليجي يصل إلى دمشق ويلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة
وصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق وفد خليجي ضمَّ الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ووزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، للقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وفد خليجي يصل إلى دمشق ويلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة
وفد خليجي يضم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يلتقي قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في دمشق / صورة: AA
30 ديسمبر 2024

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على حسابها بمنصة "إكس"، مشيرةً إلى "وصول وزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى دمشق للقاء الشرع".

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات تُجريها وفود عربية وغربية وإقليمية إلى العاصمة السورية، للقاء مسؤولي الإدارة الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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