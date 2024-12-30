وقالت الخارجية التركية في بيان: "نشعر بحزن عميق جراء مصرع عديد من الأشخاص في حادثة مرورية في مقاطعة سيداما بإثيوبيا.. نقدّم تعازينا لأقارب الذين فقدوا أرواحهم ولشعب إثيوبيا".

والاثنين، أعلنت السلطات الإثيوبية انحراف مركبة يرجَّح أنها تنقل عدداً من الركاب يتجاوز طاقتها الاستيعابية، عن الطريق، وسقطت في نهر، أمس الأحد.

وسقطت المركبة، الأحد، نحو الساعة 17:30 (14:30 ت غ) في نهر جيلانا في منطقة سيداما الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر، جنوب العاصمة أديس أبابا.

ومن إجمالي 76 راكباً، أُعلن مصرع 71 "حتى الآن"، وفق حصيلة أصدرتها سلطات إنفاذ القانون الإقليمية مساء الأحد، موضحةً أنّ من بين الضحايا 68 رجلاً و3 نساء.