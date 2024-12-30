وفي منشور له على موقع للتواصل الاجتماعي، الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بموجب عملية تبادل الأسرى هذه مع روسيا، جرى الإفراج عن 189 أوكرانياً، بينهم مدنيان.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها استردَّت 150 جندياً روسياً من أوكرانيا، بموجب عملية تبادل الأسرى.

وأضافت أن الجنود الروس موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يخضعون للرعاية الطبية والنفسية.

وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة لعبت دور الوسيط الإنساني في عملية التبادل هذه.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.