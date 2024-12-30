سياسة
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بوساطة إماراتية.. تبادُل أكثر من 300 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا
تبادلت روسيا وأوكرانيا أكثر من 300 جندي كانوا قد وقعوا أسرى خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات البلدين.
بوساطة إماراتية.. تبادُل أكثر من 300 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا
أسرى حرب أوكرانيون يجلسون في حافلة بعد عملية تبادل في مكان غير معروف بأوكرانيا / صورة: Reuters
30 ديسمبر 2024

وفي منشور له على موقع للتواصل الاجتماعي، الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بموجب عملية تبادل الأسرى هذه مع روسيا، جرى الإفراج عن 189 أوكرانياً، بينهم مدنيان.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها استردَّت 150 جندياً روسياً من أوكرانيا، بموجب عملية تبادل الأسرى.

وأضافت أن الجنود الروس موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يخضعون للرعاية الطبية والنفسية.

وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة لعبت دور الوسيط الإنساني في عملية التبادل هذه.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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