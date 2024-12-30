وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "متابعةً للإنذار الذي جرى تفعيله في كيسوفيم عند الساعة 18:02 (16:02 ت.غ)، رُصد إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

من جانبها، قالت بلدية كيسوفيم، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار عادت تدوّي من جديد. وأضافت أنه "على صناع القرار (في إسرائيل) أن يعلموا أننا لن نُعرض أطفالنا للخطر ولن نعود إلى منازلنا حتى يعمّ الهدوء التام".

ولم يتبنَّ أي من الفصائل الفلسطينية إطلاق الصاروخ حتى الساعة 17:30 ت غ.

وعقب اندلاع الحرب غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان، ومنذ ذلك الحين تموّل إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.