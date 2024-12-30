سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب الحرب.. طيران إسرائيل يخسر 29 مليون دولار في 9 أشهر
مُني قطاع الطيران الإسرائيلي بخسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وصلت إلى 105 ملايين شيكل (28.8 مليون دولار)، جراء الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهراً.
بسبب الحرب.. طيران إسرائيل يخسر 29 مليون دولار في 9 أشهر
مطار بن غوريون في تل أبيب / صورة: Reuters
30 ديسمبر 2024

جاء ذلك وفق بيان لسلطة المطارات الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، مع استمرار تعليق عدة شركات طيران غربية رحلاتها من وإلى تل أبيب، وفق القناتين "13" و"14" العبريتين الخاصتين.

وأعلنت سلطة المطارات أنها "وصلت إلى خسارة تشغيلية قدرها 105 ملايين شيكل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إثر الحرب وتقليص أنشطة شركات الطيران الدولية".

كما أظهرت المعطيات أنه خلال عام 2024 بأكمله، مرَّ عبر مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب نحو 13.8 مليون مسافر على متن رحلات دولية، بانخفاض قدره نحو 34% مقارنةً بعام 2023.

وأوضح البيان أن "النفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت بنحو 16%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت نحو 2.3 مليار شيكل (نحو 630 مليون دولار)".

وتعتزم إدارة سلطة المطارات "إجراء تخفيض أفقي آخر بنسبة 10% في نفقاتها خلال عام 2025"، وفق ذات المصدر.

ووفق موقع "باسبورت نيوز" الإسرائيلي المختص بالطيران، فإن "سلطة المطارات الإسرائيلية قررت الإبقاء على أسعار الإيجار في 2025 عند مستواها الذي كانت عليه خلال العام الجاري دون زيادة (لم يذكر الأرقام)، بسبب انخفاض نشاط الشركاء في مطار بن غوريون، بما في ذلك الأسواق الحرة والمستأجرون الآخرون".

وأضاف الموقع: "تواصل سلطة المطارات الاستعداد لليوم التالي للحرب مع توقع زيادة في حركة المسافرين وعودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل خلال عام 2025، مع التركيز على مواصلة زخم تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمة وتجربة العملاء".

وخلال الشهور الأخيرة، ألغت عشرات الشركات الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل مع تصاعد حدة إطلاق الصواريخ من لبنان واليمن تجاه جميع أنحاء إسرائيل.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us