سياسة
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وزير خارجية اليونان: تركيا لاعب فاعل في سوريا والمنطقة
وصف وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس، تركيا بأنها "لاعب فاعل" في المنطقة نظراً إلى قربها من سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وزير خارجية اليونان: تركيا لاعب فاعل في سوريا والمنطقة
يرابتريتيس: يوجد تقارب مهم في العلاقات بين أنقرة وأثينا منذ عام ونصف تقريباً / صورة: AP
30 ديسمبر 2024

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية الرسمية "AMNA"، أن اليونان ستولي أهمية خاصة "لحماية الأقلية اليونانية في سوريا، ووقف تدفق اللاجئين السوريين إلى اليونان، وإعادة اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد على أساس طوعي".

وفي سياق حديثه عن التطورات في سوريا، قال الوزير اليوناني إن تركيا تُعدّ "لاعباً فاعلاً" في المنطقة بسبب قربها من سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وحول العلاقات التركية اليونانية، قال يرابتريتيس "يوجد تقارب مهم في العلاقات بين أنقرة وأثينا منذ عام ونصف تقريباً، وأوضح أن هدف بلاده تعزيز التعاون بين البلدين "من أجل رفاه وسلام الشعبين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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