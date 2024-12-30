سياسة
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أول زيارة رسمية.. وزير خارجية سوريا يزور السعودية في الأسبوع الأول من 2025
أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الاثنين، أنه سيزور السعودية في الأسبوع الأول من عام 2025.
أول زيارة رسمية.. وزير خارجية سوريا يزور السعودية في الأسبوع الأول من 2025
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور السعودية في الأسبوع الأول من 2025 / صورة: وسائل التواصل
30 ديسمبر 2024

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس إنه قبِل دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

وأضاف: "أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على جميع المجالات".

ولاحقاً ذكر الشيباني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق مع نظيره الكويتي عبد الله اليحيا، أن الزيارة "ستكون في بداية الأسبوع الأول من بداية العام المقبل".

وأكد أن الزيارة "تحمل رسالة حب ومودة وإعادة سوريا إلى دورها العربي"، موضحاً أنه سيستمع إلى كلمات المملكة وسيعمل على تسريع خطوات النهوض ببلاده.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ويومياً يتوافد مسؤولون إقليميون ودوليون على دمشق لإجراء مباحثات مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، ومحاولة استكشاف السياسات الجديدة للبلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيلَ حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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