وأفادت الوزارة بأن اليزيدي نُقل إلى بلده أمس الاثنين، بعد التشاور مع الحكومة التونسية. وأشارت إلى أن 26 معتقلاً لا يزالون في سجن غوانتانامو، منهم 14 مؤهلون للنقل واثنان أُدينا وحُكم عليهما.

وفي عام 2005، أصدرت محكمة عسكرية تونسية ضد اليزيدي (59 عاماً) وآخرين حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهمة "خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج"، إضافة إلى 5 سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

وحسب "هيومن رايتس ووتش"، استندت المحكمة إلى إفادات قدمها عدد من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة بأنهم التقوا اليزيدي وآخرين في معسكر حربي في أفغانستان وخضعوا لتدريب عسكري، استعداداً للعودة إلى تونس من أجل تنفيذ هجمات فيها.

يذكر أن الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو في كوبا "بعيداً عن أعين القانون" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لـ"التنكيل بمن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان".

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن معتقل غوانتانامو "لا يزال يحتفظ بإرث التعذيب والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن كراهية الإسلام والظلم".