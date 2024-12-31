وكانت طائرة "سويس" من طراز إيرباص آي 220-300 في رحلة من بوخارست إلى زيوريخ وعلى متنها 74 راكباً في 23 كانون الأول/ديسمبر عندما اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مدينة غراتس بالنمسا بعد حدوث مشكلات في المحرك وتسرب الدخان إلى مقصورة القيادة.

وقالت "سويس" في بيان: "نبلغكم ببالغ الحزن والأسى أن زميلنا الشاب توفي في المستشفى في غراتس الاثنين".

وقال رئيسها التنفيذي ينس فيهلينغر إن الخسارة تركت شركة "سويس" التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية في حالة من الصدمة والحزن.

وأحجمت "سويس" عن تقديم معلومات مفصلة عن الموظف أو سبب الوفاة "احتراماً لأقاربه".

ونُقل مصابان من أفراد طاقم الطائرة بمروحية إلى مستشفى في غراتس بعد الحادث، إذ أُدخل أحدهما العناية المركزة، كما تلقى 12 من الركاب رعاية طبية بعد إجلائهم من الطائرة.

وقالت "سويس" الثلاثاء، إن جميع الركاب الذين أُدخلوا المستشفى تمكنوا من المغادرة منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات لتحديد سبب الحادث.

وأشارت "سويس" إلى أن تحقيقاتها لا تركز فقط على الأجزاء الميكانيكية للطائرة، مثل المحرك، ولكن أيضاً على أجهزة التنفس الواقية الخاصة بطاقم الطائرة.