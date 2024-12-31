وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 مدنيين وإصابة عدد آخر إثر قصف طيران الاحتلال مجموعة من المدنيين في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً يقع خلف المستشفى الأردني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتسببت غارات الاحتلال بارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 45 ألفاً و541 شهيداً و108 آلاف و338 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيداً و149 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

تدمير النظام الصحي شمال غزة

في السياق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن استهداف إسرائيل للمستشفيات ومحيطها في شمال قطاع غزة أدى إلى تدمير النظام الصحي بالكامل هناك.

وأضافت في بيان لها أن الانهيار الصحي الكامل في شمال غزة جراء هذه الهجمات وضَع المدنيين أمام "خطر الحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وجدد البيان الدعوة العاجلة لحماية المنشآت الطبية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن ذلك "واجب قانوني وأخلاقي يهدف إلى حماية حياة الإنسان".

كما أوضح أن "تدفق المرضى الباحثين عن مأوى، إضافة إلى النازحين ومرافقيهم، خلق وضعاً لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معه"، إذ يمنع الاحتلال دخول المستلزمات الطبية، خصوصاً في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجدداً في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفاة معتقلين من غزة

إلى ذلك، ​​​​​​​أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أمس الاثنين، وفاة 4 معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "بعد يوم واحد على الإعلان عن الشهيد أشرف أبو وردة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في إسرائيل إلى 5 خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وذكر أن "الشهداء هم: محمد رشيد عكه (44 عاماً)، وسمير محمود الكحلوت (52 عاماً)، وزهير عمر الشريف (58 عاماً)، ومحمد أنور لبد (57 عاماً)".

وأوضحت الهيئة والنادي أنه "باستشهاد المعتقلين الأربعة من غزة يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (في غزة) إلى 54 شهيداً، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً في المرحلة الأكثر دموية بتاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

ولفتا إلى أن "ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ مزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقهم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.