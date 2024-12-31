سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مَن يسمى مسؤولاً في PKK الإرهابي شمالي العراق
تمكنت الاستخبارات التركية اليوم الثلاثاء، من تحييد مَن يسمى مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي المدعو نصر الدين دمير، في عملية شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد مَن يسمى مسؤولاً في PKK الإرهابي شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيّد مَن يسمى مسؤولاً في PKK الإرهابي شمالي العراق. / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

وأفادت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء بأن دمير الملقب بقورتاي باطمان، كان ضمن المخططين للهجمات الإرهابية التي استهدفت القوات التركية في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، شمالي العراق بين عامي 2021-2022.

وأضافت المصادر نفسها أن تحريات الاستخبارات التركية أظهرت أن دمير كان يتولى مهام قيادية في التنظيم الإرهابي بمنطقة غارا شمالي العراق.

وعقب معلومات استخبارية تفيد بانخراطه في تحضيرات لتنفيذ عمليات برفقة إرهابيين آخرين، في منطقة عمليات المخلب-القفل، حيّدت الاستخبارات التركية دمير ومن معه في عملية بمنطقة غارا.

الإرهابي دمير الذي انضم إلى التنظيم الإرهابي عام 2014 انخرط في أنشطة PKK/KCK في سوريا بين عامي 2016-2021.

يُذكر أن تركيا تكافح PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في مناطق عدة ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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