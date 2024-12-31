وأشارت السفارة في منشور على حسابها الرسمي بفيسبوك إلى أن المسؤولين ناقشوا عدة قضايا هامة، من بينها حماية المواطنين الأمريكيين في سوريا وضمان مصير المفقودين منهم، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

وأضافت السفارة أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أهمية مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ومنع إيران من تعزيز وجودها في سوريا، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل السوريين كافة بشكل عادل في العملية السياسية لضمان شموليتها.

وفي منشور منفصل، أشارت السفارة الأمريكية إلى أنها التقت في دمشق عدداً من قادة الأعمال السوريين من مجالات الصناعة والمصارف والتكنولوجيا، واستمعوا إلى آرائهم حول التحديات والفرص المتاحة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري بعد انهيار نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق بعد أيام من استعادة مدن أخرى، لتنهي ذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

في اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن تكليف محمد البشير، رئيس حكومة إدلب سابقاً، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.