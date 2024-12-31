وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس" بمناسبة دخول العام الجديد، أشار أردوغان إلى عديد من الإنجازات والمشاريع الكبرى التي جرى تنفيذها، مؤكداً التقدم الملحوظ الذي تحقق في مختلف المجالات خلال عام 2024.

وكان في مقدمة تلك الإنجازات ما تحقق في القطاع العسكري والتكنولوجي، إذ قال أردوغان إن تركيا نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الطيران العالمي، فقد أصبحت طائرة "بيرقدار TB3" أول طائرة مسيرة تهبط وتقلع من على متن سفينة حربية تركية وهي "TCG Anadolu".

وعلى صعيد الطاقة والاقتصاد، أشار أردوغان إلى الخطوات التي اتُّخذت في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ جرى إدخال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى الشبكة المحلية، مما مكّن من تقديم دعم مالي للأسواق المحلية بنسبة 65% للبيوت و27% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت أردوغان إلى أنه من خلال سياسة مالية مبتكرة، جرى دعم 11500 مكان عمل وأُتيح مبلغ 900 مليون ليرة تركية لنحو 1.5 مليون موظف.

وبشأن الإصلاحات القضائية، أوضح الرئيس التركي أن الحكومة عملت على تطوير استراتيجية إصلاح القضاء، إذ جرت دراسة أكثر من 55 ألف ملاحظة ومقترح من جميع شرائح المجتمع في إطار إعداد وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي.

وفي مجال الصحة، تمكنت الحكومة التركية من تحقيق وفورات مالية كبيرة عبر تطبيق "Sağlık Market"، الذي أسهم في توفير 55 مليار ليرة تركية من التكاليف الصحية، وفق أردوغان.

كما استفاد 15 ألف شاب تركي من ورش العمل التقنية "DENEYAP" التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد، فيما جرى الانتهاء من إنتاج القمر الصناعي التركي المحلي "توركسات 6A"، مما جعل تركيا واحدة من 11 دولة فقط في العالم قادرة على إنتاج أقمار صناعية للاتصالات.

وفي مجال البنية التحتية والمواصلات، ذكّر أردوغان بافتتاح مطار "تشوكوروفا الدولي" الذي سيسهم في تحفيز صادرات منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة في مدينتي أضنة ومرسين.

كما بيّن أنه جرى الانتهاء من تركيب المفاعل الأول لمحطة أككويو للطاقة النووية، مما يعزز مكانة تركيا بين الدول المالكة للطاقة النووية.

زراعياً، أشار الرئيس التركي إلى أنه جرى تقديم 360 مليار ليرة تركية قروضاً مدعومة من الخزانة للمزارعين، وجرى توفير دعم بقيمة 76 مليار ليرة تركية لقطاع الإنتاج الزراعي.

وفي مجال الدفاع والطاقة العسكرية، قال إنه جرى تنفيذ 142 مناورة عسكرية بمشاركة 97 دولة، مما أظهر قوة القوات المسلحة التركية على الساحة الدولية.

أما بخصوص البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي، فأوضح أنه جرى إطلاق مشروع لحماية وتحديث "مرتفعات آيدر" في الشمال التركي بهدف الحفاظ على الجمال الطبيعي الفريد للمنطقة.

وحول السياسات الاجتماعية، بيّن أنه جرى تقديم 46.5 مليار ليرة تركية عبر "برنامج دعم الأسر التركية"، وتوفير الدعم المالي للعائلات محدودة الدخل، إضافة إلى مواصلة العمل لتوفير المزيد من الفرص والإنجازات في مختلف المجالات.

كما تطرق في منشوراته إلى مواصلة مكافحة الدعاية السوداء والتضليل الإعلامي، إلى جانب مكافحة الإرهاب، فقد نفذت الفرق الأمنية 4902 عملية ضد تنظيم غولن الإرهابي و1399 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك مصادرة 76 مليوناً و506 آلاف ليرة تركية في عمليات تمويل الإرهاب.

وفي قطاع السيارات، قال أردوغان إن تركيا حققت إنجازاً كبيراً مع إنتاج أكثر من 47 ألف سيارة من طراز "توغ" المحلي، وأصبحت رائدة في سوق السيارات الكهربائية.

كما ذكر أردوغان أنه جرت زيادة عدد العاملين في سوق العمل بمقدار 843 ألفاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 33 مليون شخص.

وفي ما يخص الأمن الوطني، تطرق أردوغان إلى حفر خندق بطول 552 كيلومتراً على الحدود مع إيران لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد.

وفي سياق إعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير/شباط 2023، جرى إكمال بناء 201688 وحدة سكنية وتجارية في 11 ولاية متضررة، وتسليم الوحدات للمستحقين بشكل تدريجي.