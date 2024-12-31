سياسة
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أردوغان في رسالته للعام الجديد: تركيا ستواصل دعم سوريا والدفاع عن فلسطين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مصوّرة نُشِرت الثلاثاء بمناسبة العام الجديد، أن تركيا ستقدم "كل الدعم اللازم" لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، وستواصل دفاعها عن فلسطين وقضيتها العادلة.
أردوغان في رسالته للعام الجديد: تركيا ستواصل دعم سوريا والدفاع عن فلسطين
أردوغان في رسالته للعام الجديد: تركيا ستواصل دعم سوريا والدفاع عن فلسطين / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

وأشار أردوغان إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من عام 2024، بدأت مرحلة جديدة في سوريا، التي تربطها بتركيا "علاقات تاريخية عميقة"، وشدد على أن "ترسيخ الاستقرار في سوريا سيسهل العودة الطوعية للاجئين السوريين، الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن بعد 13 عاماً من النزوح".

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء المجازر الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن بلاده كانت الأشد رداً على هذه المجازر منذ اليوم الأول.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعم إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 154 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل الثبات على موقفها العادل والإنساني المدافع عن فلسطين وقضيتها في مختلف المحافل الدولية، متطرقاً إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

وبخصوص الحرب الروسية-الأوكرانية، أشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ما زالت تسعى لتحقيق "سلام عادل" بين روسيا وأوكرانيا، وأنها تأمل أن يشهد عام 2025 بداية جديدة في شمال البحر الأسود، كما أكد أن تركيا ستواصل اتخاذ "خطوات حاسمة" لتحقيق رؤيتها بمنطقة خالية من الإرهاب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، إذ تشترط موسكو أن تتخلى كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه كييف بشدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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