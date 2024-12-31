سياسة
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فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني وقف إطلاق النار بغزة والتطورات بالضفة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 15 شهراً.
فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني وقف إطلاق النار بغزة والتطورات بالضفة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى / صورة أرشيفية: AA 
31 ديسمبر 2024

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع مصطفى الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وتطرق فيدان إلى أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وتلقى خلال الاتصال معلومات حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وذكر أن تركيا ستواصل دعم فلسطين سياسياً واقتصادياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن 835 شهيداً، ونحو 6 آلاف و700 جريح من الفلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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