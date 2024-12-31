سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان: توحيد تركيا وأوروبا ضرورة لتشكيل دور إقليمي أكثر فاعلية
شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة عودة العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي إلى المسار الذي كانت عليه قبل عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مؤكداً أن توحيد تركيا وأوروبا "ضرورة لتشكيل دور إقليمي أكثر فاعلية".
فيدان: توحيد تركيا وأوروبا ضرورة لتشكيل دور إقليمي أكثر فاعلية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

جاء ذلك في حوار أجراه الوزير فيدان مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، بشأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

فيدان أضاف أن القادة السياسيين في الدولتين الرئيسيتين بأوروبا ألمانيا وفرنسا، كانوا يرون في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية، حتى عهد ساركوزي.

وأوضح أنه مع بدء حقبة ساركوزي، أصبحت عضوية تركيا قضية مرتبطة بالسياسات الداخلية في أوروبا، وجرى النظر إلى هذا البلد من منظور "سياسات الهوية".

وأشار إلى وجود نهجين فيما يتعلق بتعزيز أمن أوروبا، الأول أن تضم أوروبا تركيا في إطار رؤية جيواستراتيجية تُعزز مركز ثقلها الإقليمي، ما يجعلها أكثر مقاومة للفوضى الدولية والمخاطر الجيوسياسية.

أما النهج الثاني، وفق وزير الخارجية التركي، فهو أن تبقى أوروبا معتمدة بشكل كبير على أطراف أخرى لضمان أمنها.

"السنوات الذهبية"

وأعرب فيدان عن استغرابه عدم قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي خلال 2007 أو 2008، واصفاً تلك الفترة بـ"السنوات الذهبية".

وتابع: "في ذلك الوقت، كانت الإصلاحات المطلوبة من أوروبا على وشك التنفيذ في تركيا، ولم تكن هناك أي تهديدات من جهات دولية تجاه تركيا حينذاك. وكان يُنظر إلى عضويتها في الاتحاد الأوروبي على أنها عملية تستند إلى الكفاءة".

وأوضح أن الأمور تغيرت لاحقاً، و"أصبحت عضوية تركيا جزءاً من نقاشات سياسات الهوية داخل أوروبا"، مؤكداً ضرورة تغيير هذا النهج.

الوزير فيدان دعا للعودة إلى المسار الذي كان قبل عهد ساركوزي، مؤكداً ضرورة فتح الباب أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بما يستند إلى الكفاءة، وأضاف: "على تركيا وأوروبا الاتحاد لتشكيل قوة إقليمية أكثر فاعلية".

وفي سياق متصل، تطرق فيدان إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأخيرة لأنقرة، مشيراً إلى بدء حوار سياسي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن انطباع تركيا هو أن فون دير لاين "ترغب في تحقيق هذا الهدف. كما أن رئيسنا (رجب طيب أردوغان) بالتأكيد مستعد للمضي قدماً في هذا الاتجاه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us