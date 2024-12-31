سياسة
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فيدان يبحث مع نظيره الكويتي الأوضاع في سوريا وخطوات استقرارها
قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا، بحثا خلاله الأوضاع في سوريا.
فيدان يبحث مع نظيره الكويتي الأوضاع في سوريا وخطوات استقرارها
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الكويتي هاتفياً الأوضاع في سوريا / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرين ناقشا الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات النظر بشأن الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا.

وأمس الاثنين، زار وزير خارجية الكويت دمشق، معلناً أن زيارته "رسالة تضامن خليجية" مع سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق بعد أيام من استعادة مدن أخرى، لتنهي ذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

في اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن تكليف محمد البشير، رئيس حكومة إدلب سابقاً، تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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