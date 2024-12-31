سياسة
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مقتل 3 أشخاص في هجومين لـ"YPG" الإرهابي في منبج السورية
قتل 3 أشخاص في هجومين لعناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في منطقة منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا.
مقتل 3 أشخاص في هجومين لـ"YPG" الإرهابي في منبج السورية
مقتل 3 أشخاص في هجومين لعناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في منطقة منبج شمالي سوريا. / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

ويواصل إرهابيو "YPG" هجماتهم في محيط سد تشرين على نهر الفرات منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكر مراسل وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن التنظيم الإرهابي نفذ هجوماً بقذائف الهاون على قرية كوشكة القريبة من سد الفرات أسفر عن مقتل امرأة وطفل.

ومن ناحية أخرى، لقي سائق مركبة مصرعه نتيجة انفجار لغم زرعه عناصر "PKK/YPG" الإرهابي حول سد تشرين.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كثّف عناصر التنظيم الإرهابي هجماتهم على قوات الجيش الوطني في محيط سد تشرين جنوب شرقي منبج.​​​​​​​

وكان الجيش الوطني السوري قد حرر مدينة منبج من التنظيم الإرهابي في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن إطار عملية "فجر الحرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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