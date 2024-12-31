ويواصل إرهابيو "YPG" هجماتهم في محيط سد تشرين على نهر الفرات منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكر مراسل وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن التنظيم الإرهابي نفذ هجوماً بقذائف الهاون على قرية كوشكة القريبة من سد الفرات أسفر عن مقتل امرأة وطفل.

ومن ناحية أخرى، لقي سائق مركبة مصرعه نتيجة انفجار لغم زرعه عناصر "PKK/YPG" الإرهابي حول سد تشرين.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كثّف عناصر التنظيم الإرهابي هجماتهم على قوات الجيش الوطني في محيط سد تشرين جنوب شرقي منبج.​​​​​​​

وكان الجيش الوطني السوري قد حرر مدينة منبج من التنظيم الإرهابي في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن إطار عملية "فجر الحرية".