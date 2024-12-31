وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 12 غارة على مجمع العرضي (وسط) ومجمع 22 مايو شمالي العاصمة صنعاء"، وأوضحت أن "العدوان الأمريكي استهدف مجمع 22 مايو في مديرية الثورة بـ10 غارات، بينما استهدف مجمع العرضي بغارتين".

ويضم "مجمع العرضي" مقر وزارة الدفاع، على حين يوجد في "مجمع 22 مايو" مقر وزارة الإعلام ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومنشآت رياضية، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق أفادت القناة بأن التحالف الأمريكي-البريطاني شن 6 غارات على صنعاء، قبل أن ترفع العدد إلى 12.

وجاءت تلك الغارات عقب ساعات من إعلان الجماعة استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل ومحطة الكهرباء جنوب مدينة القدس المحتلة بصاروخين بالستيين، كما هاجم الحوثيون بالتزامن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيرة وصواريخ مجنحة.

وقال متحدث جماعة الحوثي محمد عبد السلام، في بيان، إن "العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة" بقطاع غزة، وتابع: "مَن ينشد أمن واستقرار المنطقة فعليه أن يلجم إسرائيل، بوقف عدوانها على غزة، لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي".

على الجانب الآخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنها نفذت الثلاثاء والاثنين "ضربات دقيقة متعددة" في اليمن، وأضافت أن هجماتها طالت "أهدافاً للحوثيين، المدعومين من إيران، في صنعاء ومواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون".

وادعت أنها "استهدفت (...) منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة تضم صواريخ وطائرات من دون طيار"، وأضافت أنها "دمرت (...) موقع رادار ساحلي للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه بمنطقة البحر الأحمر".

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.