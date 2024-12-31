سياسة
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بينهم طفل.. إصابة 7 مدنيين بتفجير إرهابي في تل رفعت السورية
أصيب 7 مدنيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، بمدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا، بينما أشارت مصادر إلى أن بين المدنيين المصابين طفلاً صغيراً.
بينهم طفل.. إصابة 7 مدنيين بتفجير إرهابي في تل رفعت السورية
مدينة تل رفعت السورية / صورة أرشيفية: AA 
31 ديسمبر 2024

وطوقت القوات الأمنية المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي تسبب بخسائر مادية في المباني المجاورة.

واستطاع الجيش الوطني السوري تحرير ناحية تل رفعت بريف حلب من إرهابيي تنظيم "PKK/ YPG" خلال عملية فجر الحرية التي أطلقها في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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