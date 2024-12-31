سياسة
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بالتزامن مع عيد الميلاد.. الشرع يلتقي وفداً من الطائفة المسيحية بدمشق
التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة دمشق وفداً من الطائفة المسيحية، بالتزامن مع احتفالاتها بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
بالتزامن مع عيد الميلاد.. الشرع يلتقي وفداً من الطائفة المسيحية بدمشق
قائد الإدارة الجديدة في سوريا يلتقي وفداً من الطائفة المسيحية بالعاصمة دمشق / صورة: وكالة الأنباء السورية
31 ديسمبر 2024

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر مقتضب عبر حسابها على تطبيق تليغرام، صوراً تظهر اجتماع الشرع مع العشرات من رجال الدين المسيحي بإحدى القاعات الضخمة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.

وأكدت الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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