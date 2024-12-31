وفي رسالته بمناسبة العام الجديد مساء الثلاثاء أشار فيدان, عبر حسابه على منصة إكس, إلى أن تركيا، تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها، موضحاً أنهم تركوا وراءهم عاماً "برزت فيه النتائج الإيجابية لهذه الجهود على المستوى العالمي".

وأضاف فيدان "في الفترة التي تتشابك فيها التهديدات والفرص، فإن السياسة الخارجية التي تركز عليها تركيا تشكلها القيادة الحكيمة للرئيس رجب طيب أردوغان" مؤكداً أن أنقرة تواصل العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية التركي:"في عام 2025، نحن مصممون على بناء تعاون دائم في كل منطقة جغرافية نمد فيها يد الصداقة، وعلى تعزيز فهمنا للدبلوماسية التي تنتج حلولاً للمشاكل العالمية. كما سنواصل الدفاع عن مصالح بلادنا".

وأكد فيدان أن تركيا ستستمر في النضال "من أجل نظام عالمي قائم على العدالة والكرامة الإنسانية".