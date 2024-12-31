جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع يشار غولر أثناء زيارة الأخير قاعدة للطائرات المسيّرة في ولاية باطمان جنوب شرق البلاد.

وقال الرئيس أردوغان خلال الاتصال: "جيشنا الذي يمنح الأصدقاء الثقة والأعداء الخوف بقدراته في البر والبحر والجو، مصدر فخر لشعبنا".

وتمنى أردوغان أن يجلب العام الجديد لأفراد القوات المسلحة التركية ولأسرهم الخير والسعادة. وأكد أن حكومته تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الردع للقوات المسلحة التركية في جميع المجالات.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الإنجازات في مجال الصناعات الدفاعية، مستمرة دون تباطؤ. وأشار إلى أن أنظمة المسيّرات لها مكانة مهمة في تحقيق هدف تركيا المتمثل في أن تكون جهة فاعلة على نطاق عالمي.

وأوضح أردوغان أن المسيّرات التي تنتجها تركيا، لا تحمي أجواء البلاد فقط، بل تساهم في حماية أجواء أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأضاف أن التطورات التي تحدث في المناطق المجاورة لتركيا، تؤكد مدى صوابية الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية وبخاصة المسيّرات.