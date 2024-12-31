سياسة
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الرئيس أردوغان يهنئ الجيش التركي بحلول العام الجديد
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أفراد القوات المسلحة في البلاد بمناسبة حلول العام الجديد 2025.
الرئيس أردوغان يهنئ الجيش التركي بحلول العام الجديد
الرئيس أردوغان يهنئ الجيش التركي بحلول العام الجديد / صورة: AA
31 ديسمبر 2024

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع يشار غولر أثناء زيارة الأخير قاعدة للطائرات المسيّرة في ولاية باطمان جنوب شرق البلاد.

وقال الرئيس أردوغان خلال الاتصال: "جيشنا الذي يمنح الأصدقاء الثقة والأعداء الخوف بقدراته في البر والبحر والجو، مصدر فخر لشعبنا".

وتمنى أردوغان أن يجلب العام الجديد لأفراد القوات المسلحة التركية ولأسرهم الخير والسعادة. وأكد أن حكومته تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الردع للقوات المسلحة التركية في جميع المجالات.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الإنجازات في مجال الصناعات الدفاعية، مستمرة دون تباطؤ. وأشار إلى أن أنظمة المسيّرات لها مكانة مهمة في تحقيق هدف تركيا المتمثل في أن تكون جهة فاعلة على نطاق عالمي.

وأوضح أردوغان أن المسيّرات التي تنتجها تركيا، لا تحمي أجواء البلاد فقط، بل تساهم في حماية أجواء أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأضاف أن التطورات التي تحدث في المناطق المجاورة لتركيا، تؤكد مدى صوابية الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية وبخاصة المسيّرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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