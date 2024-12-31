سياسة
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اتصال هاتفي بين وزيرَي خارجية سوريا ومصر.. للبلدين دور باستقرار المنطقة
عبر وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني عن سعادته، الثلاثاء، باتصال تلقاه من نظيره المصري بدر عبد العاطي أكد فيه الأخير أن مصر وسوريا "يجمعهما تاريخ واحد".
اتصال هاتفي بين وزيرَي خارجية سوريا ومصر.. للبلدين دور باستقرار المنطقة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. / صورة: AFP
31 ديسمبر 2024

وقال الشيباني عقب الاتصال: "سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة".

وأضاف أن عبد العاطي أكد كذلك أن "مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبسطت فصائل المعارضة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرتها على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لتنتهي 61 سنة من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم، تشهد دمشق زيارات لمسؤولين إقليميين ودوليين، يعقدون اجتماعات مع الإدارة الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة بالنظام السوري، في إطار جهودهم لاستكشاف المرحلة الجديدة في سوريا وبناء علاقات مع القيادة الحالية. كما يتلقى مسؤولو الإدارة الجديدة اتصالات مكثفة من هؤلاء المسؤولين في الإطار ذاته.

والسبت الماضي، أعرب الشيباني، في تدوينة عبر "إكس" عن تطلع بلاده إلى بناء "علاقات مهمة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت (مظلة) احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وفي تصريح سابق، قال الشيباني، إن "الأيام القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين سوريا ومحيطها العربي على الصعد كافة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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