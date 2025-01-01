سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتيرة يومية.. 1400 حالة عنف من المستوطنين بحق الفلسطينيين خلال 2024
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، منذ بدء التوثيق قبل نحو عقدين.
بوتيرة يومية.. 1400 حالة عنف من المستوطنين بحق الفلسطينيين خلال 2024
أوتشا: اعتداءات المستوطنين تتسبب في تهجير الفلسطينيين وزيادة العنف في الضفة الغربية-أرشيف / صورة: AA
1 يناير 2025

وأضاف المكتب في بيان أمس الثلاثاء أن الأعمال التي يقوم بها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُوثَّق منذ نحو 20 عاماً، مشيراً إلى تورط المستوطنين في نحو 1400 حادثة خلال 2024.

وذكر البيان أن الاعتداءات تضمنت اعتداءات جسدية، وإشعال حرائق، واقتحامات لتجمعات فلسطينية، بالإضافة إلى الإضرار بالأشجار المثمرة وتدمير الممتلكات.

ولفت إلى أن الإسرائيليين متورطون في نحو 4 حوادث يومية في الضفة، بما ذلك القدس الشرقية عام 2024، وأن ذلك تسبب في تهجير عديد من الفلسطينيين.

كما أكد البيان أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الشهداء بين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وبالتوازي مع ذلك، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 835 شهيداً ونحو 6 آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us