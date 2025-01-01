وأضاف المكتب في بيان أمس الثلاثاء أن الأعمال التي يقوم بها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُوثَّق منذ نحو 20 عاماً، مشيراً إلى تورط المستوطنين في نحو 1400 حادثة خلال 2024.

وذكر البيان أن الاعتداءات تضمنت اعتداءات جسدية، وإشعال حرائق، واقتحامات لتجمعات فلسطينية، بالإضافة إلى الإضرار بالأشجار المثمرة وتدمير الممتلكات.

ولفت إلى أن الإسرائيليين متورطون في نحو 4 حوادث يومية في الضفة، بما ذلك القدس الشرقية عام 2024، وأن ذلك تسبب في تهجير عديد من الفلسطينيين.

كما أكد البيان أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الشهداء بين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وبالتوازي مع ذلك، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 835 شهيداً ونحو 6 آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​​​​​​​​​​​​​​