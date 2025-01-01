وقال ترمب في لقاء تلفزي أمس الثلاثاء، عندما سُئل عمّا إذا كان يخطط للقاء بوتين: "حسناً، لا أعرف، هناك اجتماع تقليدي، قد يقول بعض الناس إننا سنعقد اجتماعاً تقليدياً".

وأضاف: "كان ذلك بالفعل، كما تعلمون، التقينا منذ أسبوع ونصف. لكن إذا كان الأمر مناسباً، أود أن أفعل ذلك، كما تعلمون، أود أن أفعل ذلك".

لكن فريق ترمب الانتقالي حاول توضيح التصريحات "الصادمة والمحيّرة"، قائلين إن الرئيس الأمريكي المنتخب كان يشير، في هذا الرد، إلى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يُذكر أن ترمب التقى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس الأوكراني في باريس. ودعا بعد اللقاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

كما صرّح ترمب في وقت سابق أنه يتطلع إلى لقاء مع الرئيس الروسي لحل الصراع في أوكرانيا.

وفي السياق، قال دونالد ترمب إنه سيحضر الجنازة الرسمية التي ستقام الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام.

وعندما دخل ترمب حفل رأس السنة الجديدة في منزله في "مار ألاغو" بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم حضور جنازة كارتر في الكاتدرائية الوطنية في التاسع من يناير/كانون الثاني في واشنطن العاصمة، وردّ ترمب: "نعم، سأكون هناك. لقد تمت دعوتنا".

وفي الحفل الذي حضره الملياردير إيلون ماسك وآخرون من داعمي الرئيس المنتخب، سُئل ترمب أيضا عن الرسالة التي يود توجيهها للجمهوريين الذين لم يدعموا مثله إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وقال ترمب للصحفيين "أعتقد أنهم سيدعمون رئيس مجلس النواب جونسون. إنه الشخص القادر على الفوز الآن. الجميع تقريبا يحبونه. هناك آخرون غيره جيدون جدا أيضا، لكن هناك 30 أو 40 شخصا لا يحبونهم".

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له يوم الجمعة القادم بعد أداء الكونغرس الجديد اليمين.