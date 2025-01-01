سياسة
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أول أيام 2025.. مظاهرات حاشدة في إسطنبول دعماً لغزة وتنديداً بمجازر إسرائيل
خرج مئات الآلاف من الأتراك صباح اليوم الأول من العام الجديد، في مسيرة ضخمة بمدينة إسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أول أيام 2025.. مظاهرات حاشدة في إسطنبول دعماً لغزة وتنديداً بمجازر إسرائيل
مئات الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعماً لفلسطين في أول أيام 2025 / صورة: AA
1 يناير 2025

وخرجت الحشود من عدة مساجد في إسطنبول باتجاه جسر غلاطة التاريخي، بهدف الدعوة إلى وقف المجازر الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بمبادرة من "منصة الإرادة الوطنية" التي تضم نحو 400 منظمة مجتمع مدني.

وانطلقت المظاهرة الحاشدة عقب صلاة الفجر اليوم الأربعاء من عدة مساجد مثل آيا صوفيا والفاتح والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غلاطة، وردد المحتجون هتافات لأجل فلسطين وتكبيرات ورفعوا الأعلام التركية والفلسطينية كما حملوا لافتات ضخمة كُتب عليها: "قِفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها شعارات مثل: "غزة، حيث الأطفال لا يكبرون"، و"القدس تحت الاحتلال"، كما رددوا هتافات "من إسطنبول إلى الأقصى، ألف تحية للمقاومة"، و"إسرائيل القاتلة ستُحاسب".

وعرفت المسيرة الحاشدة إجراءات أمنية مشددة حول الجسر والمساجد لضمان سلامة المشاركين. وتعد هذه المظاهرة هي الثانية على التوالي، إذ تجمع مئات الآلاف في صباح أول أيام عام 2024، فوق جسر غلاطة بمدينة إسطنبول تضامناً مع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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