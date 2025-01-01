وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: "دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أمريكية نوع ’إم كيو 9’ (MQ9) في أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مأرب بصاروخ أرض-جو محلي الصنع".

وأشار سريع إلى أن هذه الطائرة "هي الثانية خلال 72 ساعة (التي يجري إسقاطها) ورقم 14 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة" منذ أكثر من عام.

وأضاف: "مستمرون في عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ومساء السبت، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيّرة أمريكية من الطراز نفسه "إم كيو 9" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتُستخدم هذه المسيرة بشكل رئيسي في مهام المراقبة والاستخبارات، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية دقيقة، ويمكنها الطيران لمدة 27 ساعة متواصلة على ارتفاع 50 ألف قدم، وبسرعة قصوى 240 عقدة، وبإمكانها حمل 1.3 طن من الذخائر الخارجية، حسب الموقع الإلكتروني لشركة "جنرال أتوميكس للطيران" المصنعة لها.

و"تضامناً مع قطاع غزة" وبمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

كما يشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.