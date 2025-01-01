سياسة
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كارثة إنسانية جديدة في غزة.. الأمطار تغرق أكثر من 1500 خيمة للنازحين
أعلنت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت أكثر من 1542 خيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، ما يفاقم معاناة سكان القطاع بالتزامن مع الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 شهراً.
كارثة إنسانية جديدة في غزة.. الأمطار تغرق أكثر من 1500 خيمة للنازحين
الخيام تغرق والنازحون يرتعشون برداً في مناطق متفرقة من قطاع غزة/ صورة: AA
1 يناير 2025

وأضافت المديرية أن النازحين يعانون من البرد القارس، فقد رُصدت حالات "ارتعاش شديدة" بين الأطفال والبالغين.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدفاع المدني، فقد غمرت المياه الخيام بمستوى تجاوز 30 سنتيمتراً، مما تسبب في تلف المفروشات والأمتعة.

وأوضح البيان أنه بمدينة غزة غمرت مياه الأمطار 242 خيمة في مخيمي النزوح بأرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة في مجمع السرايا، و70 خيمة في موقف الشجاعية شرق المدينة.

أما في جنوب القطاع، فقد رصد الدفاع المدني غرق 170 خيمة في محيط استراحة "فش فرش" بمدينة رفح، بالإضافة إلى تضرر 665 خيمة في خان يونس بمناطق جامعة الأقصى، محيط "سجن أصداء"، و"بركة حي الأمل".

وفي المحافظة الوسطى، تعرضت 210 خيمات للغرق في مناطق غرب دير البلح، محيط "البِركة"، ووادي السلقا، وفق ما ذكر البيان.

وأشار البيان إلى تسرب مياه الأمطار إلى مئات الخيام الأخرى، التي كان مستوى المياه فيها أقل من 30 سنتيمتراً.

ومساء الثلاثاء، انحسر منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية مساء الأحد وكان مصحوباً بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، فيما تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ومع بداية المنخفض، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من آثار كارثية على النازحين الفلسطينيين وسط اهتراء ما نسبته 81% من خيامهم.

والاثنين، أعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء من النازحين الذي اضطروا إلى العيش داخل الخيام بعدما دمرت إسرائيل منازلهم إلى 7، بينهم 6 أطفال، وسط تحذيرات أممية من زيادة عدد وفيات الأطفال جراء البرد القارس ونقص المأوى.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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