وأفاد مصدر طبي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فجر الأربعاء فلسطينيَّيْن اثنين (امرأة وطفلاً) بقصف على مخيم البريج وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت في الدقائق الخمس الأولى من بداية العام الجديد منزلاً لعائلة أبو ظاهر في "بلوك 9" بمخيم البريج، مما أسفر عن شهيدين فلسطينيين وعدد من المصابين.

وأضاف الشهود أن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية والشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفجر الأربعاء، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مناطق بمخيم البريج بالإخلاء الفوري، بعد إعلان "كتائب القسام"، في بيان، إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت جنوب إسرائيل.

وجنوب القطاع، قصفت آليات مدفعية إسرائيلية بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس ومنطقة المواصي غرب مدينة رفح، وسط إطلاق مكثف للنيران وقنابل الإنارة، وفق شهود عيان.

وقال مصدر طبي إن عدداً من المصابين وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو طعيمة في بلدة الفخاري.

وفي الشمال، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف فجر الأربعاء منزلاً لعائلة "طروش" في جباليا البلد إلى 15 شخصاً، بينهم أطفال، بعد انتشال 8 جثامين، وفق إفادة مصدر طبي في المستشفى المعمداني.

وفي وقت سابق، قال المصدر نفسه إن 7 فلسطينيين، معظمهم أطفال، استُشهدوا بقصف إسرائيل منزلاً لعائلة "طروش".

وقال شهود عيان إن عدداً من القذائف المدفعية الإسرائيلية سقطت في منطقة النزلة غرب جباليا، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف مبانٍ ومربعات سكنية في بيت لاهيا ومخيم جباليا.

وأضاف الشهود أن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت أيضاً مناطق متفرقة من حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

الخيام تغرق

إنسانياً، قالت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني الأربعاء، إن مياه الأمطار غمرت نحو ألف و542 خيمة تؤوي نازحين بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وإن كثيراً منهم أُصيبوا بحالات "ارتعاش من البرد"، مما يفاقم معاناتهم جراء الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 شهراً.

وأضاف المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ رصدت غرق مئات الخيام بمياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد على 30 سنتيمتراً.

وأوضح أنه رصد إصابة عدد كبير من النازحين بحالات "ارتعاش بسبب البرد"، فيما تسببت مياه الأمطار في تلف أمتعتهم ومفروشاتهم، حسب البيان.

ففي مدينة غزة، رصد الدفاع المدني غرق 242 خيمة في مخيمي النزوح على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا (وسط)، و 70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية (شرق)، حسب البيان.

كما وثقت طواقم الدفاع المدني، وفق البيان، غرق 170 خيمة في محيط منطقة استراحة "فش فرش" بمدينة رفح جنوب القطاع، وغرق وتضرر أكثر من 665 خيمة في منطقة جامعة الأقصى ومحيط "سجن أصداء" و"بركة حي الأمل" في خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، قال الدفاع المدني إن الخيام التي غمرتها المياه تركزت في منطقة غرب دير البلح ومحيط منطقة "البِركة" ومنطقة وادي السلقا وبلغت 210 خيمات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار لكنها وصلت إلى ارتفاع دون منسوب 30 سنتيمتراً، وسط منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية كان مصحوباً بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.