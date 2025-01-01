سياسة
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واشنطن: السوريون أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنهم بعد انهيار النظام
أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، التزامها دعم الشعب السوري لتحقيق مستقبل أفضل، معتبرة أن السوريين أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بناء وطنهم بعد عقود من "طغيان" النظام المنهار.
واشنطن: السوريون أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنهم بعد انهيار النظام
واشنطن: السوريون أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنهم بعد انهيار النظام. / صورة: AA Archive
1 يناير 2025

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق، عبر منشورات على منصة إكس، إن السوريين يملكون "فرصة نادرة" لإعادة بناء بلدهم وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولاً، وفق قيم الديمقراطية والحرية.

وأضافت: "مع دخولنا عام 2025 نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للعام المقبل"، مؤكدة التزام واشنطن العمل جنباً إلى جنب مع السوريين لمساعدتهم على استغلال هذه الفرصة التاريخية.

واختتمت السفارة الأمريكية بيانها بتهنئة الشعب السوري بالعام الجديد قائلة: "نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والسعادة في العام الجديد، سنة جديدة سعيدة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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