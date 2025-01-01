سياسة
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10 قتلى على الأقل و30 جريحاً بحادثة دهس وإطلاق نار في نيو أورليانز بأمريكا
قالت سلطات مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون في واقعة صدم مركبة لحشد من الناس، اليوم الأربعاء.
10 قتلى على الأقل و30 جريحاً بحادثة دهس وإطلاق نار في نيو أورليانز بأمريكا
10 قتلى و30 جريحاً في حادثة دهس في نيو أورليانز. / صورة: مواقع التواصل
1 يناير 2025

وقالت شرطة نيو أورليانز في وقت سابق إنها تستجيب لحادث سقوط عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك عدد من القتلى، ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

وفي وقت سابق ذكرت قناة CBS نيوز أن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشداً من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وأضافت نقلاً عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار، وأشارت القناة إلى أن حادثة الدهس متعمدة.

وحسب شهود عيان فقد دهست شاحنة حشداً كبيراً يضم نساء وأطفالاً أيضاً، ثم ترجّل منها السائق وبدأ بإطلاق النار، دون معرفة خلفيات ودوافع المنفذ.

وتزامنت الحادثة مع احتفالات رأس السنة في المدينة التي تُعَدّ وجهة سياحية في أمريكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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