سياسة
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ألمانيا.. 5 قتلى وإصابات بالشرطة جراء الألعاب النارية ليلة رأس السنة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص ليلة رأس السنة في مناطق عدة بالبلاد في أثناء إشعالهم ألعاباً نارية قوية، كما أصيب 13 شرطياً بينهم واحد بجروح خطرة عندما استهدفته إحداها.
ألمانيا.. 5 قتلى وإصابات بالشرطة جراء الألعاب النارية ليلة رأس السنة
قتلى ومصابون جراء الألعاب النارية القوية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا / صورة: Reuters
1 يناير 2025

وقالت الشرطة، إنها أوقفت نحو 330 شخصاً في العاصمة الألمانية، وقد انتشر عدد كبير من قوات الأمن خوفاً من حدوث تجاوزات.

وأكدت إصابة 13 عنصراً أمنياً بجروح أحدهم في حالة خطرة خضع لعملية جراحية بعدما طالته ألعاب نارية مصنعة بشكل غير قانوني، وفقاً للمتحدث الرسمي فلوريان ناث.

وأوضح ناث أن العديد من عناصر الشرطة والإنقاذ استهدفوا بألعاب نارية خلال تدخلاتهم ليلة رأس السنة، مستدركاً في الوقت ذاته بأن "عموماً، وعلى عكس سنوات ماضية في برلين لم تحدث أعمال عنف أو حوادث كبيرة".

وفي التفاصيل، قتل عرضياً شاب يبلغ 24 عاماً بتفجير صاروخ ناري قرب بادربورن، في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في شمال غربي البلاد، وفقاً للشرطة المحلية التي تعتقد أن الضحية صنع الصاروخ بنفسه.

وفي أوشاتز بولاية ساكسونيا (شرق)، قتل رجل يبلغ 45 عاماً متأثراً بجروح في الرأس عندما أضرم النار في "قنبلة نارية". وأفادت الشرطة بأنها كانت لعبة نارية قوية من فئة "إف 4" F4، ويتطلب امتلاكها تصريحاً خاصاً.

وفي منطقة ساكسونيا أيضاً، قتل رجل خمسيني في بلدة هارثا في أثناء محاولته تفجير قنبلة نارية في أنبوب، فأصيب بجروح خطرة في الرأس، وتوفي في مكان الحادث، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة. وقرب هامبورغ، في الشمال، قتل شاب يبلغ 20 عاماً في أثناء إشعال جهاز ناري.

وفي كريمين بمنطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين، قتل رجل خامس في أثناء "إشعال عبوات نارية" مع "تعامل غير مناسب"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة المحلية، بينما أصيب في هذه المنطقة ثلاثة رجال آخرين بجروح خطرة بظروف مماثلة.

ويحتفل الألمان تقليدياً بالعام الجديد باستخدام مكثف للألعاب النارية، يثير جدلاً متكرراً يدعو إلى حظر الألعاب النارية القوية، بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات كل عام، وكذلك بسبب التلوث والأضرار السمعية التي تسببها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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