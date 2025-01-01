وأقامت الهيئة الأربعاء، فاعلية في "ميدان الديمقراطية" قبل انطلاق شاحنات المساعدات إلى سوريا في إطار الحملة التي تحمل شعار "هناك شمس تشرق".

وتمكن القائمون على الحملة من جمع كمية كبيرة من المساعدات منذ انطلاقها في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتضمن مواد غذائية وملابس.

وقال ممثل الهيئة في سيرت فاروق سوزغون، في تصريحات خلال الفاعلية، إن الحملة ستتواصل في الأيام القادمة لتلبية احتياجات الشعب السوري.

وأكد سوزغون أن الوقت اليوم هو وقت الوقوف إلى جانب الشعب السوري، داعياً المواطنين في سيرت إلى المشاركة في حملة المساعدات الإنسانية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.