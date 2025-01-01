سياسة
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انطلاق 3 شاحنات مساعدات إنسانية من ولاية سيرت التركية إلى سوريا
توجهت 3 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية من ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا إلى سوريا، في إطار حملة تنظمها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).
انطلاق 3 شاحنات مساعدات إنسانية من ولاية سيرت التركية إلى سوريا
3 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تنطلق من ولاية سيرت التركية إلى سوريا / صورة: AA
1 يناير 2025

وأقامت الهيئة الأربعاء، فاعلية في "ميدان الديمقراطية" قبل انطلاق شاحنات المساعدات إلى سوريا في إطار الحملة التي تحمل شعار "هناك شمس تشرق".

وتمكن القائمون على الحملة من جمع كمية كبيرة من المساعدات منذ انطلاقها في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتضمن مواد غذائية وملابس.

وقال ممثل الهيئة في سيرت فاروق سوزغون، في تصريحات خلال الفاعلية، إن الحملة ستتواصل في الأيام القادمة لتلبية احتياجات الشعب السوري.

وأكد سوزغون أن الوقت اليوم هو وقت الوقوف إلى جانب الشعب السوري، داعياً المواطنين في سيرت إلى المشاركة في حملة المساعدات الإنسانية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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