وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيداً و41 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45553 شهيداً و108379 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023"، مشيرة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

قصف مبان سكنية

وفي السياق، استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصيب عدد آخر، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر: "استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان جراء قصف إسرائيلي في حي الشجاعية"، بينما أفاد شهود عيان بأن طائرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في إحدى العمارات تعود لعائلة "السويركي"، ما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فجر الأربعاء فلسطينيَّين اثنين (امرأة وطفلاً) بقصف على مخيم البريج وسط القطاع.

الخيام تغرق

من جانبها، قالت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني الأربعاء، إن مياه الأمطار غمرت نحو ألف و542 خيمة تؤوي نازحين بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وإن كثيراً منهم أُصيبوا بحالات "ارتعاش من البرد"، ما يفاقم معاناتهم جراء الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 شهراً.

وأضاف المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ رصدت غرق مئات الخيام بمياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد على 30 سنتيمتراً، وأوضح أنه رصد إصابة عدد كبير من النازحين بحالات "ارتعاش بسبب البرد"، بينما تسببت مياه الأمطار في تلف أمتعتهم ومفروشاتهم، حسب البيان.

وأشار الدفاع المدني إلى أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار، لكنها وصلت إلى ارتفاع دون منسوب 30 سنتيمتراً، وسط منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية كان مصحوباً بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة.

احتلال غزة

وفي سياق متصل، قالت القناة 14 الإخبارية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة.

وأضافت القناة مساء الثلاثاء: "على خلفية الجمود بمفاوضات صفقة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية) يدرس المستوى السياسي إصدار أمر للجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة شمالي القطاع قريباً".

وذكرت أن "المستوى السياسي يدرس إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالتوجه جنوباً واحتلال مدينة غزة في المستقبل القريب"، وأضافت: "مثل هذه العملية ممكنة الآن، وخاصة في ظل وقف إطلاق النار في لبنان وتوافر المزيد من قوات الجيش لتنفيذ مناورات واسعة النطاق ومطولة"

واستدركت القناة: "لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية-الأمنية الذي كان مقرراً غداً الخميس بسبب دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى"، وأكملت: "لكن إسرائيل بدأت تستوعب أن الشيء الوحيد الذي يؤذي حماس حقاً هو خسارة الأراضي، لذلك لن نفاجأ إذا رأينا الجيش الإسرائيلي يحتل مدينة غزة قريباً".

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بدعم أمريكي، في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.