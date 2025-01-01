سياسة
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أنقرة تعزي واشنطن في ضحايا هجوم مدينة نيو أورليانز الأمريكية
عبّرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن "حزن عميق" إزاء الهجوم الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وأوقع نحو 10 قتلى على الأقل و 30 مصاباً.
أنقرة تعزي واشنطن في ضحايا هجوم مدينة نيو أورليانز الأمريكية
الخارجية التركية تعرب عن حزن عميق جراء هجوم مدينة نيو أورليانز الأمريكية/ صورة: TRT Arabi 
1 يناير 2025

وقدمت الخارجية التركية في بيان التعازي "لأسر وأصدقاء أولئك الذين فقدوا أرواحهم" متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما أعربت الوزارة عن أملها في "الكشف عن دوافع الهجوم في أقرب وقت ممكن، وأن يحاسَب المسؤولون عنه أمام العدالة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) إن واقعة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل يجري التحقيق فيها باعتبارها "عملاً إرهابياً".

وأسفرت الواقعة عن إصابة 30 شخصاً آخرين أو أكثر عندما صدم سائق شاحنة حشداً بسرعة عالية في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورليانز في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ذكرت قناة CBS نيوز أن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشداً من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز. وأضافت نقلاً عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار، وأشارت القناة إلى أن حادثة الدهس متعمدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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