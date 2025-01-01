وقدمت الخارجية التركية في بيان التعازي "لأسر وأصدقاء أولئك الذين فقدوا أرواحهم" متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما أعربت الوزارة عن أملها في "الكشف عن دوافع الهجوم في أقرب وقت ممكن، وأن يحاسَب المسؤولون عنه أمام العدالة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) إن واقعة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل يجري التحقيق فيها باعتبارها "عملاً إرهابياً".

وأسفرت الواقعة عن إصابة 30 شخصاً آخرين أو أكثر عندما صدم سائق شاحنة حشداً بسرعة عالية في الحي الفرنسي بمدينة نيو أورليانز في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ذكرت قناة CBS نيوز أن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشداً من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز. وأضافت نقلاً عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار، وأشارت القناة إلى أن حادثة الدهس متعمدة.