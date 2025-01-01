وأقامت الهيئة، اليوم الأربعاء، فاعلية أمام بلدية بينغول، بالمحافظة التي تحمل الاسم نفسه (شرق) قبل انطلاق شاحنات المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وملابس شتوية.

وذكر محي الدين جيلي، مسؤول الهيئة في بينغول، أن الشاحنات سيجري إرسالها إلى المركز اللوجستي للهيئة في ولاية كيليس الحدودية مع سوريا في المرحلة الأولى.

وأضاف جيلي، أنه في المرحلة الثانية سيجري تسليمها إلى المحتاجين في مناطق الحرب في سوريا وفلسطين ولبنان والسودان.

وذكر أن الهيئة حشدت جهودها من أجل تخفيف معاناة المحتاجين وخاصة في السودان الذين يعانون صعوبات كبيرة نتيجة الحرب الأهلية.

وفي السياق ذاته، أرسلت هيئة الإغاثة التركية، في ولاية سيواس (وسط)، شاحنة مساعدات إلى سوريا، وتضمنت الشاحنة 500 كيس من الدقيق، جمعت بمساهمة فاعلي الخير في الولاية.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.