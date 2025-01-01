سياسة
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الاحتلال يعلن تنفيذ 1400 غارة جوية على قطاع غزة خلال ديسمبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طيرانه الحربي والمسيّر نفّذ أكثر من 1400 غارة جوية على قطاع غزة خلال ديسمبر/كانون الأول الفائت.
الاحتلال يعلن تنفيذ 1400 غارة جوية على قطاع غزة خلال ديسمبر
دخان يتصاعد جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة / صورة: Reuters
1 يناير 2025

وقال الجيش في بيان: "خلال شهر ديسمبر كانون الأول، نفذت الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والطائرات المسيّرة أكثر من 1400 غارة جوية لتقديم المساعدة المباشرة للقوات المناورة (البرية المتوغلة) في قطاع غزة".

وأوضح أن "الطائرات وغرف التحكم في القوات الجوية على اتصال مباشر مع القوات المقاتلة وترافق القتال في مختلف القطاعات وتوجه القوات في الميدان وتزيل التهديدات من خلال إغلاق الدوائر (الغارات) السريعة، أحياناً على بعد أمتار قليلة من قواتنا"، حسب زعمه.

ورغم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال بقطاع غزة، فإن قواته تواجه مقاومة شرسة لا تزال مستمرة منذ التوغل البري بالقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 391 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، وأصيب 2523 آخرون داخل القطاع وفق الحصيلة المعلنة للجيش، بينما بلغت الحصيلة الكلية المعلنة لقتلاه 825 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت الإصابات الكلية في صفوفه 5569.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 15 شهراً، مخلفاً نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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