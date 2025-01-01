سياسة
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السلطات الفلسطينية تجمّد عمل مكتب قناة الجزيرة بحجة مخالفتها قوانين البلاد
قرّرت السلطات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وقف بث وتجميد عمل قناة "الجزيرة" القطرية في البلاد، بحجة مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين
السلطات الفلسطينية تجمّد عمل مكتب قناة الجزيرة بحجة مخالفتها قوانين البلاد
مكتب قناة الجزيرة في رام الله / صورة: AFP
1 يناير 2025

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين".

كما قررت اللجنة "تجميد عمل جميع الصحفيين والعاملين مع الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني؛ وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

ووفق "وفا"، جاء القرار "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية مغلق بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر/أيلول 2024، إذ اقتحم الجيش مكتبها وسلّم طاقمها قرار الإغلاق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في 5 مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" بإسرائيل مدة 45 يوماً، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري. ومنذ ذلك الحين، يتواصل تمديد هذا القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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