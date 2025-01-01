وقالت السلطات الأمريكية إن شخصاً لقي حتفه وأصيب 7 آخرون، كانوا بالقرب من موقع الحادث بجروح طفيفة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق نشب في مرأب السيارات التابع لفندق ترمب إنترناشونال هوتيل، وجرى الإبلاغ عنه في الساعة 08:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وصرّح جيريمي شوارتز، القائم بأعمال العميل الخاص المكلف بمكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة. ونحن لا نملك الكثير من الإجابات".

في السياق ذاته، ذكر بيان عن مكتب المتحدث باسم لاس فيغاس، أن الحادث وقع في الساعة 08.40 بالتوقيت المحلي، في المنطقة التي جرى فيها تسليم المركبات إلى موظف الفندق.

من جانبه، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في منشور على إكس إن كبار مسؤولي الشركة يحققون في حريق بسيارة (سايبر ترك) أمام فندق ترمب في لاس فيغاس.