سياسة
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هجوم نيو أورليانز.. 15 قتيلاً وإعلان الطوارئ والكشف عن هوية المنفذ
ارتفع عدد قتلى هجوم مدينة نيو أورليانز الأمريكية إلى 15 شخصاً، حسب ما نقلته CNN عن بيان الطب الشرعي.
هجوم نيو أورليانز.. 15 قتيلاً وإعلان الطوارئ والكشف عن هوية المنفذ
رجال إنفاذ القانون يطوّقون مكان الحادث بشارع بوربون بعد عملية دهس طالت محتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية / صورة: AFP
1 يناير 2025

كشف مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية، وقالوا "إن شمس الدين جبار المتهم بدهس محتفلين بالعام الجديد بشاحنته كان من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي وعمل لاحقاً في مجال العقارات".

وقال المسؤولون إن جبار البالغ من العمر 42 عاماً، وهو من ولاية تكساس، لم يتصرف بمفرده وإنهم يبحثون عن شركاء له، فيما كشف مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عن أن جبار كان بحوزته راية لتنظيم داعش الإرهابي في شاحنته، وأنه ينظر إلى الهجوم على أنه "عمل إرهابي محتمل".

وبينما لا تزال التحقيقات جارية، لم تظهر حتى الآن أي معلومات تفسر سبب إقدام جبار على تنفيذ الهجوم. وقال مسؤولون إن المهاجم لقي حتفه في مسرح الواقعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جيف لاندري، الأربعاء، حالة الطوارئ في مدينة نيو أورليانز، على خلفية الهجوم، فيما أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إصابة اثنين من مواطنيها في حادث الدهس.

في سياق متصل استنكر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، الهجوم مؤكداً أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف مجتمعاتها.

وأشار بايدن، في بيان نشره الأربعاء، إلى تلقيه معلومات من المسؤولين المعنيين عن الحادث منذ ساعات الصباح الأولى. وأبلغ بايدن، عائلات الضحايا تعازيه، مشدداً على أن "العنف لا يمكن أن تكون له أي شرعية". وأضاف: "لن نتسامح مع أي هجوم على مجتمعات بلادنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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